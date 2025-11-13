Съёмки фильма «Последний богатырь. Колобок» завершены — выход в августе 2026 года

Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» сообщили о завершении съёмок фильма «Колобок» — спин-оффа знаменитой серии «Последний богатырь». Премьера картины состоится 13 августа 2026 года.

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Сюжет ленты повествует о Колобке — самом харизматичном жителе Белогорья. Он решает изменить свою судьбу и невольно становится напарником пекаря Тихона, а также необычной девушки по имени Лада. Вместе они отправляются в незабываемое приключение.

Самого Колобка озвучил известный комик и актёр Гарик Харламов. В фильме также снялись Дмитрий Журавлёв («Батя»), Гоша Куценко («Турецкий гамбит») и Мила Ершова («По щучьему велению»). Режиссёром выступил Антон Маслов — постановщик сериала «Последний богатырь. Наследие». Съёмки картины заняли почти четыре месяца — за это время производство перемещалось по разным локациям Алтая и Москвы.