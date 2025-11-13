Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA сыграет в полуфинале BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2

FURIA сыграет в полуфинале BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2
Комментарии

FURIA Esports вновь победила Team Vitality. Матч закончился со счётом 2:1 по картам: 13:11 – на Nuke, 13:16 – на Overpass и 13:5 – на Inferno.

CS 2. BLAST Rivals Fall 2025 . Группа B
13 ноября 2025, четверг. 13:00 МСК
FURIA
Окончен
2 : 1
Team Vitality

Благодаря победе команда Данилы molodoy Голубенко начнёт выступление в плей-офф с полуфинала. Ростер Дана apEX Мадесклера же начнёт с четвертьфинала, где сыграет против Team Spirit. Плей-офф начнётся завтра, 14 ноября.

Сетка плей-офф пока выглядит следующим образом:

14 ноября:

  • 11:00. Passion UA — paiN Gaming;
  • 13:30. Team Vitality — Team Spirit.

15 ноября:

  • 11:00. FURIA Esports — Passion UA/paiN Gaming;
  • 13:30. Team Falcons — Team Vitality/Team Spirit.

BLAST Rivals Fall 2025 проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. В турнире участвуют восемь команд, а призовой фонд составляет $ 350 тыс.

Материалы по теме
Фото
Valve выпустила обновление CS 2 с пропуском и стикерами к StarLadder Budapest Major 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android