FURIA сыграет в полуфинале BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2
FURIA Esports вновь победила Team Vitality. Матч закончился со счётом 2:1 по картам: 13:11 – на Nuke, 13:16 – на Overpass и 13:5 – на Inferno.
Благодаря победе команда Данилы molodoy Голубенко начнёт выступление в плей-офф с полуфинала. Ростер Дана apEX Мадесклера же начнёт с четвертьфинала, где сыграет против Team Spirit. Плей-офф начнётся завтра, 14 ноября.
Сетка плей-офф пока выглядит следующим образом:
14 ноября:
- 11:00. Passion UA — paiN Gaming;
- 13:30. Team Vitality — Team Spirit.
15 ноября:
- 11:00. FURIA Esports — Passion UA/paiN Gaming;
- 13:30. Team Falcons — Team Vitality/Team Spirit.
BLAST Rivals Fall 2025 проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. В турнире участвуют восемь команд, а призовой фонд составляет $ 350 тыс.
