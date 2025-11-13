Основателю «Телеграма» Павлу Дурову разрешили выезжать из Франции

Французское издание AFP сообщило, что с основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова сняли ограничение на перемещение. По данным СМИ, теперь он может беспрепятственно покинуть Францию.

Миллиардер полностью соблюдал судебный надзор. Дуров трижды участвовал в допросе, а также должен был регулярно отмечаться в полиции Ниццы. Ранее основатель «Телеграма» добился первого смягчения судебного контроля, что позволило ему отправиться в Дубай.

В августе 2024 года французский суд официально предъявил Павлу Дурову обвинения в том, что его платформа используется преступниками для незаконных дел: от оборота запрещённых веществ до распространения непристойных изображений детей. Сообщалось, что миллиардер отказывался сотрудничать с властями Франции. Бизнесмена задержали, но он вышел под залог в € 5 млн.