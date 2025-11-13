Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Основателю «Телеграма» Павлу Дурову разрешили выезжать из Франции

Основателю «Телеграма» Павлу Дурову разрешили выезжать из Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Французское издание AFP сообщило, что с основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова сняли ограничение на перемещение. По данным СМИ, теперь он может беспрепятственно покинуть Францию.

Миллиардер полностью соблюдал судебный надзор. Дуров трижды участвовал в допросе, а также должен был регулярно отмечаться в полиции Ниццы. Ранее основатель «Телеграма» добился первого смягчения судебного контроля, что позволило ему отправиться в Дубай.

В августе 2024 года французский суд официально предъявил Павлу Дурову обвинения в том, что его платформа используется преступниками для незаконных дел: от оборота запрещённых веществ до распространения непристойных изображений детей. Сообщалось, что миллиардер отказывался сотрудничать с властями Франции. Бизнесмена задержали, но он вышел под залог в € 5 млн.

Павел Дуров — о цензуре:
«У нас заканчивается время»: Павел Дуров раскритиковал мировую цензуру в интернете
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android