Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм Губка Боб: В поисках квадратных штанов (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, о чём будет

Большой трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — премьера 19 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Paramount Pictures представила большой трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Анимационный проект про знаменитого героя морских глубин выйдет в мировых кинотеатрах уже 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.

По сюжету мультфильма Губка Боб и Патрик отправляются вместе с Летучим Голландцем в подземное царство. Там их ждут тяжёлые испытания, для прохождения которых понадобится вся храбрость, в которой сомневается даже босс главного героя мистер Крабс.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — уже четвёртый полнометражный мультфильм по франшизе. Режиссёром картины выступил Дерек Драймон — один из авторов мультсериала про Губку Боба и другого популярного анимационного шоу «Время приключений».

Также читают:
Лучшая роль Сидни Суини с замахом на «Оскар»: обзор фильма «Кристи»
Лучшая роль Сидни Суини с замахом на «Оскар»: обзор фильма «Кристи»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android