Сериал Монарх: Наследие монстров, второй сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, тизер, актёры

Второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров» о Годзилле начнётся 27 февраля — тизер
Компания Apple представила дебютный тизер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров». Продолжение шоу про Годзиллу стартует 27 февраля 2026 года в онлайн-кинотеатре Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События второго сезона шоу вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» завершился в начале 2024 года. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Главные роли в сериале исполняют Анна Саваи («Сёгун»), Кирси Клемонс («Флэш»), Курт Рассел («Омерзительная восьмёрка») и другие актёры.

