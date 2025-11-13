Скидки
Вышел трейлер драмы «Прощай, Джун» от Кейт Уинслет — премьера 12 декабря

Аудио-версия:
Компания Netflix представила трейлер фильма «Прощай, Джун». Драма выйдет в ограниченном прокате 12 декабря. Премьера картины на стриминговом сервисе Netflix состоится 24 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В центре сюжета канун Рождества, когда три взрослых сестры и их брат узнают, что здоровье их матери Джун сильно ухудшилось. Сама пожилая женщина решает прожить этот этап жизни с юмором, честностью и любовью, чтобы не унывать и провести время с близкими.

Картина стала первым режиссёрским проектом знаменитой актрисы Кейт Уинслет («Титаник»). Она же сыграла одну из главных ролей. В актёрском составе «Прощай, Джун» также задействованы Хелен Миррен («Гангстерленд»), Тони Коллетт («Реинкарнация») и Андреа Райзборо («Бёрдмэн»).

