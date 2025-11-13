Скидки
Большой трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» — старт 17 декабря

Большой трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» — старт 17 декабря
Компания Amazon представила большой трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Продолжение экранизации культовой видеоигры стартует на стриминговом сервисе Prime Video 17 декабря. Всего во второй сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video Canada. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет повествует о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 93% свежести от обозревателей и столько же — от зрителей. Шоу также продлили на третий сезон, работа над которым уже идёт.

