В PS Store заработала оплата с карт из Казахстана и других стран СНГ

В PS Store заработала оплата с карт из Казахстана и других стран СНГ
Пользователи PlayStation из СНГ сообщили, что магазин Sony начал принимать оплату с их карт. Такая возможность появилась в PS Store 13 ноября.

Таким образом, оплачивать игры и подписку PS Plus можно в зарубежных магазинах, но картами банков СНГ. Это касается карт, выпущенных в Казахстане, Грузии, Беларуси и других регионов. Компания Sony пока не объявляла об изменениях в платёжной системе PlayStation Store.

Ранее правила покупки игр и подписок работали следующим образом: регион, где была выпущена банковская карта, должен был совпадать со страной, на которой зарегистрирована учётная запись PS Store. В противном случае покупать игры в зарубежных магазинах было нельзя.

