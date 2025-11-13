Вышел трейлер игры Solo Leveling: Karma по аниме «Поднятие уровня в одиночку»

На выставке G-Star представили трейлер видеоигры по аниме «Поднятие уровня в одиночку». Дата выхода экшена под названием Solo Leveling: Karma пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Netmarble.

В ролике показаны кадры из геймплея, где главный герой сражается с различными противниками и боссами. События проекта разворачиваются в пространстве, которое не было показано в аниме и оригинальной манхве. Главным героем вновь выступит охотник Сон Джин-у, который принимает участие в войне монархов.

Ранее сообщалось, что игра представляет собой изометрический роуглайк-экшен. За разработку отвечает студия Netmarble. Проект выйдет на PC, а также на iOS и Android.

«Поднятие уровня в одиночку» — одно из самых популярных аниме, в том числе и в России. События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами.