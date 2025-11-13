Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Red Dead Redemption выйдет на iOS и Android — утечка

Red Dead Redemption выйдет на iOS и Android — утечка
Аудио-версия:
Комментарии

Первая часть видеоигровой дилогии Red Dead Redemption выйдет на смартфонах. Страницы проекта появились в App Store и Google Play.

В магазине Apple указана дата выхода игры — 4 декабря. Таким образом, проект может появиться на Android и iOS именно в этот день. На страницах также отмечено, что игра будет доступна только для подписчиков стримингового сервиса Netflix. Компания Rockstar Games пока не анонсировала выход вестерна на смартфонах. Кроме того, в цифровых магазинах опубликованы скриншоты из игры.

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Red Dead Redemption вышла в 2010 году на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Главный герой — бандит Джон Марстон, который вынужден работать на государственных агентов и находить бывших членов своей банды. Проект стал культовым и получил полноценный сиквел в 2018 году.

О другой популярной видеоигре:
Обзор Europa Universalis 5: одна из лучших стратегий в истории
Обзор Europa Universalis 5: одна из лучших стратегий в истории
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android