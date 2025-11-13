Трейлер драмы «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди — выход 11 февраля

Компания Warner Bros. выпустила трейлер фильма «Грозовой перевал». Драматическая картина выйдет в мировом прокате 11 февраля.

«Грозовой перевал» представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте 1847 года. Сюжет повествует об истории любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как со слугой и избивает его.

Главные роли в картине сыграли Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»). Режиссёром выступила Эмиральд Феннел — автор драмы «Девушка, подающая надежды».