Первые кадры из «Одиссеи» Кристофера Нолана — премьера 17 июля 2026 года

Первые кадры из «Одиссеи» Кристофера Нолана — премьера 17 июля 2026 года
Журнал Empire показал первый кадр из фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. На нём можно увидеть главного героя Одиссея в исполнении Мэтта Деймона — он вместе со своей командой наткнулся на что-то в лесу.

Фото: Empire/Universal Pictures

На втором кадре Одиссей только что приплыл на новую территорию — в этот раз он без шлема.

Фото: Empire/Universal

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма заняли полгода — команда Нолана снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда «Отступников» и «Марсианина». В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года.

