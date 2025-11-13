Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Большой трейлер хоррора «Зараза» с Лиамом Нисоном — выход в России весной 2026 года

Компания StudioCanal опубликовала большой трейлер фильма «Зараза». Хоррор официально выйдет в России весной 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале STUDIOCANAL. Права на видео принадлежат StudioCanal.

Картина повествует о военной базе США, с нижнего уровня которой вырывается паразитический грибок. Он начинает захватывать разумы сотрудников комплекса, разрушая их тела. Главные герои — работники склада индивидуального хранения Тикейк и Наоми. Вместе с отставным специалистом по биологическому терроризму им предстоит спасти человечество.

Главные роли в фильме ужасов сыграли Лиам Нисон («Голый пистолет»), Джо Кири («Долгожданный рассвет») и Джорджина Кэмпбелл («Убийство на пляже»). Режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл — автор некоторых эпизодов сериалов «Мир Дикого Запада» и «Доктор Кто».