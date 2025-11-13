Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Rain присоединился к составу 100 Thieves по CS 2

Rain присоединился к составу 100 Thieves по CS 2
Комментарии

Киберспортивная организация 100 Thieves сообщила, что Ховард rain Найгард присоединился к составу по Counter-Strike 2 в качестве капитана. Анонс состоялся на странице клуба в социальных сетях.

Я нашёл новый дом в 100 Thieves, и меня ждёт новое захватывающее испытание. Работы предстоит много, но я сделаю всё возможное, чтобы вернуться на вершину!

Найгард с 2016 года выступал за FaZe Clan. Рейтинг игрока за последние 12 месяцев составляет 1,05. Ранее инсайдер Алексей OverDrive Бирюков рассказывал, что киберспортсмен подписал контракт с 100 Thieves только с условием формирования сильного костяка команды.

По слухам, остальными членами команды должны стать представители GamerLegion. Анонс может состояться в ближайшие дни.

Материалы по теме
100 Thieves назначила messioso руководителем CS-направления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android