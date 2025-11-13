Rain присоединился к составу 100 Thieves по CS 2

Киберспортивная организация 100 Thieves сообщила, что Ховард rain Найгард присоединился к составу по Counter-Strike 2 в качестве капитана. Анонс состоялся на странице клуба в социальных сетях.

Я нашёл новый дом в 100 Thieves, и меня ждёт новое захватывающее испытание. Работы предстоит много, но я сделаю всё возможное, чтобы вернуться на вершину!

Найгард с 2016 года выступал за FaZe Clan. Рейтинг игрока за последние 12 месяцев составляет 1,05. Ранее инсайдер Алексей OverDrive Бирюков рассказывал, что киберспортсмен подписал контракт с 100 Thieves только с условием формирования сильного костяка команды.

По слухам, остальными членами команды должны стать представители GamerLegion. Анонс может состояться в ближайшие дни.