Номинантов The Game Awards 2025 объявят 17 ноября

Джефф Кили, продюсер и ведущий игровых шоу, объявил, что номинантов The Game Awards 2025 назовут 17 ноября в 20:00 мск. Скорее всего, голосование откроется не сразу, а через какое-то время и будет включать в себя несколько этапов.

На The Game Awards представят различные номинации и игры, которые участвуют в битве за победу в категориях. Как и всегда, будут номинации в духе «Игра года», «Лучший экшен года», «Лучшая мультиплеерная игра года» и так далее. Само собой, будет куча анонсов и трейлеров — как новых игр, так и уже анонсированных.

Сама The Game Awards начнётся 11 декабря и продлится несколько часов.