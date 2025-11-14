Николас Кейдж и Джон Ву поработают вместе впервые за 23 года — над байопиком «Гамбино»
По данным Deadline, Николас Кейдж и культовый режиссёр Джон Ву вновь поработают вместе — кинодеятели будут сотрудничать впервые за 23 года — с момента выхода фильма «Говорящие с ветром».
Кейдж исполнит главную роль в фильме «Гамбино» — это байопик о криминальном авторитете Нью-Йорка Карло Гамбино, который прославился благодаря своей безжалостности, но за этим скрывался глубокий человек.
Снимет «Гамбино» Джон Ву, снявший «Без лица» с Кейджем, а также «Наёмного убийцу», «Пулю в голове», «Круто сваренных» и другие картины. Сценарий грядущей ленты написали Джордж Галло («Плохие парни») и Ник Валлелонга («Зеленая книга»).
