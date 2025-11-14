Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Николас Кейдж и Джон Ву поработают вместе впервые за 23 года — над байопиком «Гамбино»

Николас Кейдж и Джон Ву поработают вместе впервые за 23 года — над байопиком «Гамбино»
Комментарии

По данным Deadline, Николас Кейдж и культовый режиссёр Джон Ву вновь поработают вместе — кинодеятели будут сотрудничать впервые за 23 года — с момента выхода фильма «Говорящие с ветром».

Кейдж исполнит главную роль в фильме «Гамбино» — это байопик о криминальном авторитете Нью-Йорка Карло Гамбино, который прославился благодаря своей безжалостности, но за этим скрывался глубокий человек.

Снимет «Гамбино» Джон Ву, снявший «Без лица» с Кейджем, а также «Наёмного убийцу», «Пулю в голове», «Круто сваренных» и другие картины. Сценарий грядущей ленты написали Джордж Галло («Плохие парни») и Ник Валлелонга («Зеленая книга»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android