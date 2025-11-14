Скидки
Режиссёр «Оно: Добро пожаловать в Дерри» объяснил, почему Пеннивайз такой жестокий

Андрес Мускетти, снявший «Оно», «Оно 2» и «Оно: Добро пожаловать в Дерри», сериал по культовой вселенной Стивена Кинга, рассказал, почему в шоу Пеннивайз более жестокий, чем в обоих фильмах.

По словам постановщика, в сериале он хотел показать другого Пеннивайза — такого, который бы отличался от своего образа из кино и удивил зрителей.

Мне действительно хотелось повысить планку… сделать что-то немного отличающееся от того, что я делал раньше в фильмах.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выходит на HBO Max: вышли лишь три эпизода из восьми, четвёртую серию увидим уже в грядущей понедельник, 17 ноября.

