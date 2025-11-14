Режиссёр «Оно: Добро пожаловать в Дерри» объяснил, почему Пеннивайз такой жестокий
Поделиться
Андрес Мускетти, снявший «Оно», «Оно 2» и «Оно: Добро пожаловать в Дерри», сериал по культовой вселенной Стивена Кинга, рассказал, почему в шоу Пеннивайз более жестокий, чем в обоих фильмах.
По словам постановщика, в сериале он хотел показать другого Пеннивайза — такого, который бы отличался от своего образа из кино и удивил зрителей.
Мне действительно хотелось повысить планку… сделать что-то немного отличающееся от того, что я делал раньше в фильмах.
Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выходит на HBO Max: вышли лишь три эпизода из восьми, четвёртую серию увидим уже в грядущей понедельник, 17 ноября.
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 13 ноября 2025
-
21:30
-
20:54
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
19:36
-
19:10
-
18:43
-
18:09
-
17:48
-
17:21
-
17:18
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:33
-
16:25
-
16:13
-
16:05
-
15:46
-
15:20
-
15:15
-
14:47
-
14:24
-
14:14
-
13:52
-
13:36
-
13:25
-
13:08
-
13:04