«Мы увидим буквально всё»: Мэтт Дэймон — про «Одиссею» Кристофера Нолана

В небольшом интервью изданию Empire актёр Мэтт Дэймон, сыгравший главную роль в «Одиссее» Кристофера Нолана, рассказал, что зрители могут ожидать от картины мэтра киноиндустрии.

По его словам, в ленте покажут буквально всё: от экзистенциального кризиса и сирен до встречи с циклопом и прочих существ.

Если, проплывая мимо сирен, ты сталкиваешься с экзистенциальным кризисом, то это можно увидеть здесь. Если тебе говорят, что ты спасаешься бегством от циклопа, ты будешь делать это здесь. Крис ничего не прячет.

В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года.

