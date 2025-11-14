Единый фильм «Убить Билла» Квентина Тарантино идёт 4 часа 41 минуту
Поделиться
Стал известен хронометраж фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — это единая картина, две части франшизы, объединённые в одну, как и задумывал изначально Квентин Тарантино.
Длительность единой ленты составила 4 часа 41 минуту. Именно из-за огромного хронометража в своё время прокатчики дали режиссёру понять, что они не смогут крутить его фильм так долго, поэтому режиссёр разбил фильм на две части.
Напомним, в «Кровавое дело целиком» включён семиминутный анимационный эпизод и 15-минутный антракт. Спецверсия выйдет в мировом прокате 5 декабря. Не исключено, что будет официальный прокат в России. Главные роли в лентах сыграли знаменитые артисты Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 13 ноября 2025
-
21:30
-
20:54
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
19:36
-
19:10
-
18:43
-
18:09
-
17:48
-
17:21
-
17:18
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:33
-
16:25
-
16:13
-
16:05
-
15:46
-
15:20
-
15:15
-
14:47
-
14:24
-
14:14
-
13:52
-
13:36