Эксперт рассказал, безопасно ли заряжать смартфон в автомобиле
Поделиться
Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал изданию RT, безопасно ли заряжать смартфон в автомобиле.
По словам эксперта, это безопасно, однако существует главный риск, связанный с перегревом устройства, если оставить его на приборной панели под прямыми солнечными лучами. Муртазин также развеял распространённый миф о вреде одновременной зарядки и использования телефона, например для навигации.
Нет, это не портит аккумулятор. Аккумулятор — это не та вещь, о которой вообще, в телефоне это расходный материал, стоит размышлять.
Более того, специалист отметил, что включённые фары или другие приборы в автомобиле не мешают зарядке смартфона.
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 13 ноября 2025
-
21:30
-
20:54
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
19:36
-
19:10
-
18:43
-
18:09
-
17:48
-
17:21
-
17:18
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:33
-
16:25
-
16:13
-
16:05
-
15:46
-
15:20
-
15:15
-
14:47
-
14:24
-
14:14
-
13:52
-
13:36