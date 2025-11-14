Скидки
Эксперт рассказал, безопасно ли заряжать смартфон в автомобиле

Эксперт рассказал, безопасно ли заряжать смартфон в автомобиле
Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал изданию RT, безопасно ли заряжать смартфон в автомобиле.

По словам эксперта, это безопасно, однако существует главный риск, связанный с перегревом устройства, если оставить его на приборной панели под прямыми солнечными лучами. Муртазин также развеял распространённый миф о вреде одновременной зарядки и использования телефона, например для навигации.

Нет, это не портит аккумулятор. Аккумулятор — это не та вещь, о которой вообще, в телефоне это расходный материал, стоит размышлять.

Более того, специалист отметил, что включённые фары или другие приборы в автомобиле не мешают зарядке смартфона.

