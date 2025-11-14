Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 17 Pro сильно подешевел в России — до 102 тыс. рублей

iPhone 17 Pro сильно подешевел в России — до 102 тыс. рублей
Комментарии

По информации издания Hi-Tech Mail, в России рекордно подешевел iPhone 17 Pro. Напомним, на момент старта продаж в сентябре цена гаджета составляла 165 тыс. рублей.

На маркетплейсах смартфон можно купить за 125 тыс. рублей, однако есть и более выгодные предложения — к примеру, за гаджет просят 102 тыс. рублей. Таким образом, за последние два месяца стоимость iPhone 17 Pro упала почти на 39%.

В линейкe iPhone 17 Apple выпустила четыре модели: базовый iPhone 17, ультратонкий iPhone 17 Air и продвинутые модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с улучшенной камерой, мощным процессором и большой батареей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android