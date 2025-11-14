iPhone 17 Pro сильно подешевел в России — до 102 тыс. рублей

По информации издания Hi-Tech Mail, в России рекордно подешевел iPhone 17 Pro. Напомним, на момент старта продаж в сентябре цена гаджета составляла 165 тыс. рублей.

На маркетплейсах смартфон можно купить за 125 тыс. рублей, однако есть и более выгодные предложения — к примеру, за гаджет просят 102 тыс. рублей. Таким образом, за последние два месяца стоимость iPhone 17 Pro упала почти на 39%.

В линейкe iPhone 17 Apple выпустила четыре модели: базовый iPhone 17, ультратонкий iPhone 17 Air и продвинутые модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с улучшенной камерой, мощным процессором и большой батареей.