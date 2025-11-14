Фильм «Бегущий человек» по Стивену Кингу вышел в мировой прокат
Поделиться
Сегодня состоялась мировая премьера фильма «Бегущий человек», основанного на одноимённом романе Стивена Кинга. Ленту уже показывают в США, Канаде и других странах мира, кроме России.
«Бегущий человек» рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.
Главную роль исполнил Глен Пауэлл, а снял картину Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и другим лентам. В кинотеатрах России картину в рамках предсеансного обслуживания начнут показывать с 20 ноября.
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 13 ноября 2025
-
21:30
-
20:54
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
19:36
-
19:10
-
18:43
-
18:09
-
17:48
-
17:21
-
17:18
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:33
-
16:25
-
16:13
-
16:05
-
15:46
-
15:20
-
15:15
-
14:47
-
14:24