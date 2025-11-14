Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла Call of Duty: Black Ops 7 — новая часть серии шутеров от Activision

Вышла Call of Duty: Black Ops 7 — новая часть серии шутеров от Activision
Аудио-версия:
Комментарии

14 ноября состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 7 — очередной части серии шутеров от Activision. Игра уже доступна на ПК и консолях с русскими субтитрами. Проект также входит в подписки PC Game Pass и Game Pass Ultimate.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

События Call of Duty: Black Ops 7 разворачиваются в 2035 году — уже после финала Black Ops 2. Мир находится на грани хаоса после событий предыдущих частей подсерии — команда Black Ops под руководством Дэвида Мэйсона должна устранить угрозу в лице манипулятивного злодея, который пытается управлять обществом с помощью страха.

В этот раз игрокам досталась кооперативная сюжетная кампания, мультиплеер с 18 картами и традиционный зомби-режим с устранением орд ходячих мертвецов. Первые отзывы об игре неоднозначные — игроки ругают одиночный режим за баги, вылеты и невозможность поставить паузу, отмечая, что сетевой режим в этом году играется куда лучше, чем в Black Ops 6.

Материалы по теме
В Dota 2 стартовал первый большой кроссовер! Детальный гайд по новому ивенту
В Dota 2 стартовал первый большой кроссовер! Детальный гайд по новому ивенту
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android