Вышла Call of Duty: Black Ops 7 — новая часть серии шутеров от Activision

14 ноября состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 7 — очередной части серии шутеров от Activision. Игра уже доступна на ПК и консолях с русскими субтитрами. Проект также входит в подписки PC Game Pass и Game Pass Ultimate.

События Call of Duty: Black Ops 7 разворачиваются в 2035 году — уже после финала Black Ops 2. Мир находится на грани хаоса после событий предыдущих частей подсерии — команда Black Ops под руководством Дэвида Мэйсона должна устранить угрозу в лице манипулятивного злодея, который пытается управлять обществом с помощью страха.

В этот раз игрокам досталась кооперативная сюжетная кампания, мультиплеер с 18 картами и традиционный зомби-режим с устранением орд ходячих мертвецов. Первые отзывы об игре неоднозначные — игроки ругают одиночный режим за баги, вылеты и невозможность поставить паузу, отмечая, что сетевой режим в этом году играется куда лучше, чем в Black Ops 6.