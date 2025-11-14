В комедии «За Палыча 2!» сыграл звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов
Создатели комедии «За Палыча 2!» сообщили, что в актёрском составе проекта произошло пополнение — к нему присоединился звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов.
Вторая часть комедийной серии расскажет новую историю перевоспитанного молодого мажора Тёмы после службы в ВДВ и его деда Палыча, у которого в первой части пытались забрать его старый дом. В продолжении в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, который хочет снести памятник Воину-освободителю и построить торговый центр.
Режиссёром проекта выступил Максим Боев, сценарист первой части. Премьера комедии состоится 1 января 2026 года в кинотеатрах России.
