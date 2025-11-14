Фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо вышел в онлайне

14 ноября состоялся цифровой релиз фильма «Битва за битвой». Новая картина с Леонардо Ди Каприо добралась до Amazon Prime, iTunes и других сервисов спустя 45 дней после выхода в мировой прокат.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». За полтора месяца лента заработала чуть больше $ 197 млн и не смогла окупиться в кинотеатрах, однако наверняка отобьёт остальную часть бюджета на телевидении и стримингах.

Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).