Вышла третья серия сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»

Вышла третья серия сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»
14 ноября состоялся релиз третьего эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В третьей серии под названием «Граната» главная героиня Кэрол пытается узнать о планах всех остальных людей в мире. Разговор по душам заканчивается неким взрывом.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

