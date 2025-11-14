Морган Фриман не собирается уходить на пенсию

Культовый актёр Морган Фриман, известный ролями в «Побеге из Шоушенка», «Семь», «Иллюзии обмана» и многих других фильмах, заявил, что не планирует уходить на пенсию и прекращать сниматься в кино.

По словам Фримана, его посещали мысли, чтобы всё же перестать сниматься в фильмах, но, как только появлялось новое предложение, актёр не мог устоять перед ним и своим желанием работать.

Иногда я задумывался о том, чтобы уйти на пенсию, но как только мой агент говорил, что есть работа, я сразу задавал два вопроса: «Сколько платят? Что нужно делать?»

Фриман признался, что рвения сниматься в кино у него немного поубавилось из-за возраста (актёру 88 лет), но оно всё же сильное.