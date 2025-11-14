Скидки
Стартовал второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» — вышли четыре эпизода

Стартовал второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» — вышли четыре эпизода
14 ноября начался второй сезон сериала «Пингвины моей мамы». Драматическое шоу вернулось спустя четыре года, сейчас для просмотра доступны сразу четыре эпизода. Финал состоится уже 21 ноября.

Во втором сезоне родители главного героя Гоши переезжают в новый дом и заводят шестого ребёнка. Тем временем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, куда она едет вместе с братьями. Гоша присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на съём отдельной квартиры.

К своим ролям в шоу вернулись Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Платон Саввин, Ирина Бакина и другие актёры. Режиссёром продолжения выступила Надежда Степанова («Я умею вязать»).

Расписание выхода второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»
