Сериал Метод, 3-й сезон (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским
Уже 20 ноября состоится премьера третьего сезона сериала «Метод». В продолжении Родион Меглин возглавит оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза. Режиссёром проекта выступил Юрий Быков («Дурак»).

В третий сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с перерывом почти в месяц. Финал состоится 18 декабря.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 ноября
2-я серия20 ноября
3-я серия20 ноября
4-я серия20 ноября
5-я серия18 декабря
6-я серия18 декабря
7-я серия18 декабря
8-я серия18 декабря
