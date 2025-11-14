Уже 20 ноября состоится премьера третьего сезона сериала «Метод». В продолжении Родион Меглин возглавит оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза. Режиссёром проекта выступил Юрий Быков («Дурак»).

В третий сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с перерывом почти в месяц. Финал состоится 18 декабря.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским