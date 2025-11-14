Расписание выхода третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским
Уже 20 ноября состоится премьера третьего сезона сериала «Метод». В продолжении Родион Меглин возглавит оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза. Режиссёром проекта выступил Юрий Быков («Дурак»).
В третий сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с перерывом почти в месяц. Финал состоится 18 декабря.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|20 ноября
|2-я серия
|20 ноября
|3-я серия
|20 ноября
|4-я серия
|20 ноября
|5-я серия
|18 декабря
|6-я серия
|18 декабря
|7-я серия
|18 декабря
|8-я серия
|18 декабря
