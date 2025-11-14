«Лучший опыт в моей карьере»: Мэтт Дэймон — о съёмках в «Одиссее» Кристофера Нолана

Американский актёр Мэтт Дэймон поделился впечатлениями от съёмок фильма «Одиссея». Звезда «Отступников» и «Джейсона Борна» провёл три месяца на съёмках фантастического эпоса и каждый раз поражался масштабами ленты.

Актёр заявил, что съёмки в «Одиссее» были лучшим моментом во всей его карьере. Дэймон также вспомнил, как впервые увидел гигантскую копию Троянского коня на пляже, которая его просто поразила.

Могу сказать, без какого-либо преувеличения, что это был лучший опыт в моей карьере. Однажды на съёмках я увидел Троянского коня на пляже и подумал: «Чёрт!». Это было так круто.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года, главные роли вместе с Мэттом Дэймоном также сыграли Том Холланд («Человек-паук»), Зендея («Дюна»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и другие звёзды Голливуда.