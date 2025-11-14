Подписчики Disney+ смогут создавать мультфильмы с героями Disney с помощью ИИ

Компания Disney провела телефонную конференцию по итогам 2025 года. На ней генеральный директор Боб Айгер заявил о внедрении искусственного интеллекта в стриминговый сервис Disney+.

По словам главы компании, на платформе появится функция, с помощью которой пользователи смогут создавать мультфильмы на основе ИИ. Айгер отметил, что в основном проекты будут короткометражными. Подписчики Disney+ смогут выкладывать анимационные картины в открытый доступ и получать оценки от других зрителей.

На очень воодушевляет функция, которую нам даст искусственный интеллект — это предоставление пользователям Disney+ гораздо более вовлекающего опыта, включая возможность создавать и смотреть свои собственные мультфильмы. В основном это будут короткометражные проекты.

Когда функция создания мультфильмов появится на стриминговом серивсе Disney+, Айгер не уточнил. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые занимаются искусственным интеллектом.