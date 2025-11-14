Скидки
«Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим сериалом на кинофестивале в США

Компания Art Pictures Distribution сообщила, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил награду на кинофестивале Richmond International Film Festival. Шоу было удостоено премии в категории Best of Festival for Episodic («Лучший сериал»).

Таким образом, криминальный сериал получил первую зарубежную награду. В компании-дистрибьюторе также заявили, что шоу было продано во многие страны, в числе которых Бразилия и Монголия. Там проект получил положительные отзывы от зрителей.

Победа «Слова пацана» — это очередное признание художественной силы и универсальности сериала, который сумел выйти далеко за рамки локальной истории. Сериал продан в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона, где уже доступен зрителям и получил положительные отзывы аудитории. От всей души поздравляем с этим фантастическим результатом всю команду сериала — от создателей до каждого зрителя, который поверил в эту историю.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет. За время трансляции в конце 2023 года сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским шоу сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.

