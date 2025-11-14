Релизный трейлер Escape from Tarkov — шутер выйдет 15 ноября

Студия Battlestate Games представила финальный трейлер шутера Escape from Tarkov. Проект выйдет из раннего доступа на ПК уже 15 ноября. Позднее игру планируют выпустить на консолях PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Он находился в раннем доступе на протяжении восьми лет, с 2017 года. За это время по вселенной игры появился ещё один проект — Escape from Tarkov: Arena. Он представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.

В релизной версии шутера будет четыре сюжетных концовки. Авторы заявляли, что увидеть положительный финал смогут только 2% игроков. Кроме того, после выхода из раннего доступа пользователи увидят серьёзный ребаланс, а в будущем проект получит открытый мир.