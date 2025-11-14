Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Donk сделал клатч 1v5 на матче с Vitality на BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2

Donk сделал клатч 1v5 на матче с Vitality на BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2
Комментарии

Профессиональный игрок Team Spirit, Данил donk Крышковец, сделал эйс-клатч на второй карте четвертьфинала с Team Vitality на BLAST Rivals Fall — 2025 по Counter-Strike 2. Использовал он при этом Galil.

Крышковец потерял всего 54 HP, после чего Team Spirit довела игру до дополнительных раундов. Матч завершился со счётом 19:16 в пользу Team Vitality, что привело к третьей карте — Mirage.

В сети уже назвали этот момент хайлайтом года.

Это лучший хайлайт года — donk доминирует!!! Вау!!! Смотреть на это из-за его плеча с такой камерой — просто 👌🏼

BLAST Rivals Fall — 2025 проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. В турнире участвуют восемь команд, а призовой фонд составляет $ 350 тыс.

Материалы по теме
Фото
Valve выпустила обновление CS 2 с пропуском и стикерами к StarLadder Budapest Major 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android