Donk сделал клатч 1v5 на матче с Vitality на BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2

Профессиональный игрок Team Spirit, Данил donk Крышковец, сделал эйс-клатч на второй карте четвертьфинала с Team Vitality на BLAST Rivals Fall — 2025 по Counter-Strike 2. Использовал он при этом Galil.

Крышковец потерял всего 54 HP, после чего Team Spirit довела игру до дополнительных раундов. Матч завершился со счётом 19:16 в пользу Team Vitality, что привело к третьей карте — Mirage.

В сети уже назвали этот момент хайлайтом года.

Это лучший хайлайт года — donk доминирует!!! Вау!!! Смотреть на это из-за его плеча с такой камерой — просто 👌🏼

BLAST Rivals Fall — 2025 проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. В турнире участвуют восемь команд, а призовой фонд составляет $ 350 тыс.