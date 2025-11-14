Сериал «Война между сушей и морем» по «Доктору Кто» стартует 7 декабря — постер

Стала известна дата премьеры фантастического сериала «Война между сушей и морем» — спин-оффа знаменитого проекта «Доктор Кто». Картина стартует 7 декабря на телеканале BBC One.

Фото: BBC

Сюжет сериала повествует о расе морских дьяволов, которая выходит на сушу чтобы покорить Землю. Ей противостоит организация ЮНИТ — она изучает паранормальные явления и сражается с внеземными угрозами.

Главные роли в шоу сыграли Рассел Тови («Моя семья и другие звери»), Гугу Эмбата-Ро («Локи») и Александр Девриент («Шерлок Холмс: Игра теней»). Сценарий к проекту написал Рассел Т. Дэвис — шоураннер «Доктора Кто». Всего в мини-сериал войдёт пять эпизодов.