В Госдуме предложили штрафовать сайты на 700 тыс. рублей за авторизацию через Google

В Госдуме предложили штрафовать владельцев сайтов и приложений за доступ к авторизации через Google. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Согласно законопроекту, за доступ к авторизации через зарубежные ресурсы владельцы платформ должны получать штраф. В отдельных случаях выплаты могут достигать 700 тыс. рублей. Антон Горелкин подчеркнул, что для избежания штрафов на информационном ресурсе должны соблюдаться нормы авторизации, введённые в 2023 году.

Вместе с коллегами предложили Госдуме установить административную ответственность за нарушение требований законодательства по авторизации на сайтах и в приложениях. Обычных пользователей интернета это не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике также отметил, что инициатива направлена на уменьшение зависимости российского интернета от решений из недружественных стран. Согласно норме, авторизация для пользователей из РФ должна проходить с использованием номера мобильного номера или российских сервисов.