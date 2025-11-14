Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме предложили штрафовать сайты на 700 тыс. рублей за авторизацию через Google

В Госдуме предложили штрафовать сайты на 700 тыс. рублей за авторизацию через Google
Аудио-версия:
Комментарии

В Госдуме предложили штрафовать владельцев сайтов и приложений за доступ к авторизации через Google. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Согласно законопроекту, за доступ к авторизации через зарубежные ресурсы владельцы платформ должны получать штраф. В отдельных случаях выплаты могут достигать 700 тыс. рублей. Антон Горелкин подчеркнул, что для избежания штрафов на информационном ресурсе должны соблюдаться нормы авторизации, введённые в 2023 году.

Вместе с коллегами предложили Госдуме установить административную ответственность за нарушение требований законодательства по авторизации на сайтах и в приложениях. Обычных пользователей интернета это не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике также отметил, что инициатива направлена на уменьшение зависимости российского интернета от решений из недружественных стран. Согласно норме, авторизация для пользователей из РФ должна проходить с использованием номера мобильного номера или российских сервисов.

О другом предложенном проекте:
В Госдуме предложили сделать вход в интернет по паспорту
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android