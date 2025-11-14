Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Яркий постер фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона — выход 19 декабря

Яркий постер фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона — выход 19 декабря
Комментарии

Компания 20th Century Studios представила яркий постер фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». Научно-фантастическая картина выйдет в мировом прокате 19 декабря.

Фото: 20th Century Studios

Третья часть серии расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Сейчас Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии, они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.

О новом фильме, который хвалил автора «Аватара»:
Роскошные бои с лузером Хищником: обзор фильма «Хищник: Планета смерти»
Роскошные бои с лузером Хищником: обзор фильма «Хищник: Планета смерти»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android