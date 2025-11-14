Яркий постер фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона — выход 19 декабря

Компания 20th Century Studios представила яркий постер фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». Научно-фантастическая картина выйдет в мировом прокате 19 декабря.

Фото: 20th Century Studios

Третья часть серии расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Сейчас Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии, они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.