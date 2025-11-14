Скидки
Team Vitality выбила Team Spirit из BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2

Team Vitality выбила Team Spirit из BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2
Комментарии

Team Vitality одержала победу над Team Spirit в четвертьфинале на BLAST Rivals Fall — 2025 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:1 — 11:13 на Dust 2, 19:16 на Nuke и 16:13 на Mirage.

CS 2. BLAST Rivals Fall 2025 . 1/4 финала
14 ноября 2025, пятница. 13:30 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 1
Team Spirit

Это уже четвёртое поражение «драконов» подряд от «пчёлок», ранее это случалось на IEM Katowice 2025, BLAST Open Spring 2025 и BLAST Rivals Spring 2025.

Team Spirit покинула BLAST Rivals Fall — 2025, заняв пятое—шестое места и заработав $ 25 тыс. Team Vitality же продолжит свой путь на турнире и сразится с Team Falcons за проход в финал. Встреча пройдёт в 13:30 мск.

BLAST Rivals Fall — 2025 проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. В турнире участвуют восемь команд, а призовой фонд составляет $ 350 тыс.

