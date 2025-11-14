Скидки
«Потрясающее шоу»: Хидео Кодзима — о сериале «Последний выживший самурай» в духе «Сёгуна»

Автор игровых серий Death Strandig и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт сериала «Последний выживший самурай». Восторженный пост о шоу в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара» знаменитый разработчик опубликовал на своей странице в соцсети X.

По словам геймдизайнера, он запоем посмотрел две серии. Кодзима назвал сериал потрясающим: ему понравились главные герои, сюжет и экшен.

Не читал оригинальный роман и мангу, но посмотрел «Последний выживший самурай» запоем до третьей серии. Это просто потрясающий проект. Сложность сюжета, динамика, повествование — всё работает как надо. И, самое главное, персонажи невероятно хорошо прорисованы. Это шоу как раз в моём вкусе.

«Последний выживший самурай» рассказывает, как 292 воина участвуют в соревновании, в котором им нужно добраться из Киото до Токио, собирая попутно деревянные бирки у других участников. Как их добывать? Либо красть, либо забирать силой. Премьера всех шести серий первого сезона состоялась 13 ноября на стриминговом сервисе Netflix.

