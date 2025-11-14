Мужчина напал на Ариану Гранде на показе сказки «Злая: Часть 2» — видео

На показе сказки «Злая: Часть 2» в Сингапуре мужчина напал на исполнительницу главной роли Ариану Гранде. Происшествие случилось 13 ноября и попало на видео.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC News.

Мужчина перепрыгнул через ограждение прямо на дорожку, по которой шли звёзды фильма. Он подбежал к Гранде, приобнял и начал радостно прыгать. Его отбросила актриса Синтия Эриво, а после задержали охранники.

Издание BBC News сообщило, что нападавшим оказался Джонсон Вэнь. Ему предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Если его признают виновным, мужчине грозит штраф в $ 1540.

Джонсон Вэнь уже не в первый раз пытается побыть рядом со знаменитостями. Мужчину замечали на концертах Кэти Перри и The Weeknd, когда он выходил к ним на сцену.