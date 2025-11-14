Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Миа Гот — на кадрах «Одиссеи» Кристофера Нолана

Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Миа Гот — на кадрах «Одиссеи» Кристофера Нолана
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Empire представило свежие кадры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. На них впервые можно увидеть Тома Холланда, Энн Хэтэуэй и Миа Гот, в образах Телемаха, Пенелопы и Меланфо соответственно.

Фото: Empire/Universal Pictures

Фото: Empire/Universal Pictures

Фильм расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма заняли полгода — производственная команда снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии. «Одиссея» стала первой картиной в истории, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда серии картин о Джейсоне Борне. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. «Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года.

Режиссёр рассказал о тяжёлых съёмках «Одиссеи»:
«Это было необъятно и ужасающе»: Кристофер Нолан — о съёмках «Одиссеи» по всей Европе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android