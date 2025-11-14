Скидки
«Гениальный персонаж». Кристофер Нолан рассказал, почему решил снять фильм «Одиссея»

«Гениальный персонаж». Кристофер Нолан рассказал, почему решил снять фильм «Одиссея»
Издание Empire взяло интервью у культового режиссёра Кристофера Нолана. Он рассказал, почему решил снять фильм «Одиссея».

По словам постановщика, причина его заинтересованности в проекте — гениальность главного героя произведения древнегреческого поэта Гомера. Нолан отметил, что Одиссей — не просто солдат, а потрясающий стратег, обладающий хитростью.

Гениальность этого персонажа, его ум, изобретательность — вот что меня очень заинтересовало. Он не просто солдат. Он потрясающий стратег и очень хитрый человек.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года. Картина станет первой в истории, полностью снятой на IMAX-камеры. Самого Одиссея воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»).

Мэтт Дэймон рассказал о съёмках у Кристофера Нолана:
«Лучший опыт в моей карьере»: Мэтт Дэймон — о съёмках в «Одиссее» Кристофера Нолана
