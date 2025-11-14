Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видеокарты NVIDIA и AMD подорожают в начале 2026 года — СМИ

Видеокарты NVIDIA и AMD подорожают в начале 2026 года — СМИ
Комментарии

Издание Wccftech сообщило, что компании NVIDIA и AMD готовятся повысить цены на свои видеокарты. По данным источников СМИ, комплектующие ПК подорожают уже в начале 2026 года.

Причиной увеличения стоимости видеокарт называют повышенные закупочной цены на оперативную память DRAM. Так, из-за дефицита в два раза выросла цена на модули DDR5. Источники не исключают, что NVIDIA и AMD объявят о повышении цен уже в декабре 2025 года. Пока компании информацию о будущем подорожании не подтверждали.

В издании также сообщили, что из-за дефицита памяти NVIDIA может изменить свои планы насчёт выпуска видеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Источники СМИ отмечают, что релиз устройств могут перенести или вовсе отменить.

О борьбе NVIDIA и AMD:
AMD начала борьбу с NVIDIA: компания строит фундамент для нейросетей OpenAI на $ 50 млрд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android