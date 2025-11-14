Видеокарты NVIDIA и AMD подорожают в начале 2026 года — СМИ

Издание Wccftech сообщило, что компании NVIDIA и AMD готовятся повысить цены на свои видеокарты. По данным источников СМИ, комплектующие ПК подорожают уже в начале 2026 года.

Причиной увеличения стоимости видеокарт называют повышенные закупочной цены на оперативную память DRAM. Так, из-за дефицита в два раза выросла цена на модули DDR5. Источники не исключают, что NVIDIA и AMD объявят о повышении цен уже в декабре 2025 года. Пока компании информацию о будущем подорожании не подтверждали.

В издании также сообщили, что из-за дефицита памяти NVIDIA может изменить свои планы насчёт выпуска видеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Источники СМИ отмечают, что релиз устройств могут перенести или вовсе отменить.