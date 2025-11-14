Скидки
Джейк Салли и Куоритч — на эпичных кадрах «Аватара 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона

Джейк Салли и Куоритч — на эпичных кадрах «Аватара 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона
Издание Empire опубликовало эпичные кадры фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». На них представлены главный герой и злодей серии — Джейк Салли и Куоритч, которых сыграли Сэм Уортингтон и Стивен Лэнг соответственно.

Фото: Еmpire/Disney

Фото: Еmpire/Disney

Триквел научно-фантастической франшизы повествует об агрессивном клане На’ви, под названием Мангкван, который обитает возле вулканов. Теперь главным героям предстоит сражаться не только с людьми, но и с ними. В третьей части серии сменится основной рассказчик — вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря. Главные роли в картине вновь сыграли Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Сейчас режиссёр серии Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии, они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.

