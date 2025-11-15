Скидки
Расписание матчей первого дня PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Комментарии

Сегодня, 15 ноября, стартует чемпионат PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. 16 топовых команд будут бороться за престижный трофей и $ 1 млн.

В рамках первого игрового дня все коллективы проведут серии в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Wallachia Season 6 на субботу, 15 ноября:

  • 11:00. PARIVISION (Россия) — OG (Европа);
  • 11:00. MOUZ (Европа) — Roar Gaming (Китай);
  • 14:00. Xtreme Gaming (Китай) — Team Cobra (Южная Америка);
  • 14:00. Team Liquid (Европа) — GamerLegion (Северная Америка);
  • 17:00. Team Spirit (Россия) — Yakult Brothers (Китай);
  • 17:00. BetBoom Team (Россия) — Team Tidebound (Китай);
  • 20:00. Tundra Esports (Европа) — Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • 20:00. HEROIC (Южная Америка) — NAVI (Европа).
