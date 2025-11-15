Sony снимет фильм про игрушки Лабубу

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Sony приобрела права на фильм про игрушки Лабубу. Дата начала производства картины пока неизвестна.

По данным СМИ, в случае успеха Sony запустит целую франшизу по милым монстрам. Соглашение на экранизацию было подписано в ноябре, потому продюсер и режиссёр ещё не назначены. Сама Sony о фильме про Лабубу официально не сообщала.

Лабубу — игрушки, которые были созданы гонконгским художником Касингом Лунгом. Изначально монстров производила компания How2 Work, но в 2019 году их приобрёл знаменитый китайский ритейлер Pop Mart. С тех пор игрушки стали популярны по всему миру.