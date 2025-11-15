Скидки
Sony снимет фильм про игрушки Лабубу

Sony снимет фильм про игрушки Лабубу
Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Sony приобрела права на фильм про игрушки Лабубу. Дата начала производства картины пока неизвестна.

По данным СМИ, в случае успеха Sony запустит целую франшизу по милым монстрам. Соглашение на экранизацию было подписано в ноябре, потому продюсер и режиссёр ещё не назначены. Сама Sony о фильме про Лабубу официально не сообщала.

Лабубу — игрушки, которые были созданы гонконгским художником Касингом Лунгом. Изначально монстров производила компания How2 Work, но в 2019 году их приобрёл знаменитый китайский ритейлер Pop Mart. С тех пор игрушки стали популярны по всему миру.

