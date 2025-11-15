Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили «Бегущего человека» по Стивену Кингу выше «Долгой прогулки»

Зрители оценили «Бегущего человека» по Стивену Кингу выше «Долгой прогулки»
Аудио-версия:
Комментарии

14 ноября состоялась премьера фильма «Бегущий человек» — новой экранизации произведения Стивена Кинга с Гленом Пауэллом в главной роли. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку В+. Таким образом, зрителям фильм понравился больше, чем другая экранизация Стивена Кинга, «Долгая прогулка» (В). Кроме того, фантастический боевик оценили выше «Обезьяны» (С+) — ещё одной ленты 2025 года по произведению знаменитого писателя.

Фото: Cinemascore

«Бегущий человек» повествует о Бенджамине Ричардсе, проживающем в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. Критики смешанно оценили боевик: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 64% свежести.

О другом популярном фильме:
Лучшая роль Сидни Суини с замахом на «Оскар»: обзор фильма «Кристи»
Лучшая роль Сидни Суини с замахом на «Оскар»: обзор фильма «Кристи»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android