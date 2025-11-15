FURIA Esports уверенно разобралась с paiN и пробилась в финал BLAST Rivals Fall 2025 по CS

Бразильское дерби в полуфинале плей-офф BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2 завершилось убедительной победой FURIA — коллектив оформил счёт 2:0 по картам. На Nuke «фурионы» не оставили сопернику шансов — 13-3, а на Overpass довели дело до победы — 16-12.

PaiN Gaming покидает турнир, разделив 3–4-е место и заработав $ 40 тыс.

Теперь FURIA сыграет в финале, где будут разыграны чемпионский титул и главный приз — $ 125 тыс. Имя соперника станет известно после встречи Team Falcons и Team Vitality, которая стартует сегодня, 15 ноября, в 13:30 мск.

BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября. Участники делят призовой фонд $ 350 тыс.