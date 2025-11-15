Скидки
Лучшие видеокарты 2025 под любой бюджет: AMD Radeon RX 9070, AMD Radeon RX 9060 XT, NVIDIA GeForce RTX 5090, Intel Arc B570

Лучшие видеокарты 2025 года — рейтинг PC Gamer
Издание PC Gamer составило список лучших видеокарт 2025 года. Журналисты протестировали устройства и составили актуальный рейтинг.

Первое место заняла видеокарта AMD Radeon RX 9070. В издании отметили, что она предлагает максимальную производительность за свои деньги, в разрешении 1440р. Кроме того, графический адаптер даёт возможность использовать улучшенную трассировку лучей по сравнению с предыдущими поколениями AMD. Второе место заняла AMD Radeon RX 9060 XT — журналисты назвали её лучшей видеокартой по соотношению цены и качества.

Рейтинг лучших видеокарт 2025 года:

  1. AMD Radeon RX 9070 (лучшая в целом).
  2. AMD Radeon RX 9060 XT (лучшее соотношение цены и качества).
  3. Intel Arc B570 (лучшая бюджетная видеокарта).
  4. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (лучшая видеокарта среднего класса).
  5. NVIDIA GeForce RTX 5090 (лучшая видеокарта высокого класса).
