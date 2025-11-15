N0rb3r7 покинул Virtus.pro и официально присоединился к составу HOTU по CS 2

Virtus.pro объявила о завершении сотрудничества с Давидом n0rb3r7 Даниеляном — игрок перешёл в ряды HOTU.
Теперь Даниелян — полноценный боец состава HOTU, которому он уже успел помочь на ESL Pro League Season 22.
Именно там он занял место Марка lampada Иванова, выступив в роли стенд-ина и закрыв важные позиции команды.
Путь n0rb3r7 в Virtus.pro длился с 2022 по 2024 год и принёс игроку ряд крупных титулов. Самой яркой победой стал триумф на IEM Rio Major 2022, где состав выступал под нейтральным баннером Outsiders.
Также в качестве аренды к команде HOTU присоединился Альтаир kAlash Аскаров. Ранее он выступал за AMKAL.
Текущий состав HOTU:
- Альтаир kAlash Аскаров;
- Давид n0rb3r7 Даниелян;
- Ким frontales Аргунов;
- Сулеймен dukefissura Оразалы;
- Дмитрий mizu Кондратьев.